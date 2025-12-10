台中北屯奪命車禍！女駕駛疑闖紅燈猛撞2機車 騎士1死1傷

台中市北屯區今晚發生1死1傷奪命車禍。（資料照）

台中市北屯區山西路與昌平路交叉口，今（10）日晚間發生一起奪命車禍，一名62歲江姓機車騎士遭轎車猛烈撞擊後拋飛，送醫搶救仍不幸身亡；另名遭同輛轎車碰撞的49歲劉姓騎士則多處擦挫傷，目前仍在醫院治療，整起事故共造成1死1傷，現場令人怵目驚心。

事發於晚間6時39分，36歲林姓女子當時開車沿山西路行駛，行經昌平路口時，疑闖紅燈與2名沿昌平路直行的機車騎士發生激烈碰撞，受到強大衝擊力道，江男與劉男雙雙被拋飛倒地，江男當場意識全失、生命垂危；劉男則雖保持清醒，但身上多處擦挫傷，痛苦倒地待援。

救護人員迅速抵達，為江男施作急救後緊急送往中國醫藥大學附設醫院，但仍因傷勢過重宣告不治，劉男則送醫治療中，所幸無生命危險，警方到場進行酒測，林女與劉男皆無酒精反應；江男因傷勢無法施測，警方依程序報請檢察官進行抽血採驗。

經初步了解，車禍發生瞬間撞擊力道相當大，現場機車零件散落、地面刮痕明顯，研判轎車疑闖紅燈造成悲劇，但確切肇事原因仍需後續鑑定分析，警方將朝過失致死罪方向偵辦，同步調閱路口監視器釐清車輛號誌與行車動線，以還原事故發生過程。

