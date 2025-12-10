12/10 今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落台中、台南、新北

12月10日開獎的第114000298期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

12月10日開獎的第114000298期今彩539頭獎開出3注，由台中市西區公益里中美街241號1樓的「金吉祥彩券行」、台南市新市區新和里銘傳街122號1樓的「金多獎商行」及新北市三重區光復路1段68巷21號的「七零九彩券行」開出。

第114000298期今彩539中獎號碼為「04、07、11、16、26」，頭獎共開出3注，每注可得800萬元；貳獎共278注中獎，每注可得2萬元；參獎共9600注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4783注中獎，每注可得50元。

第114000298期39樂合彩中獎號碼為「04、07、11、16、26」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共514注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6247注中獎，每注可得1125元。

第114000298期3星彩中獎號碼為「988」，壹獎共131注中獎，每注可得5000元。

第114000298期4星彩中獎號碼為「7080」，壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

