為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    惡狼在身邊！趁機指侵服藥昏睡女性友人 留痕跡被抓包慘了

    2025/12/10 22:04 記者鮑建信／高雄報導
    劉男到女性友人住處取款，見其服用安眠藥昏睡，涉嫌趁機侵犯，被橋頭地院判刑。（情境照）

    劉男到女性友人住處取款，見其服用安眠藥昏睡，涉嫌趁機侵犯，被橋頭地院判刑。（情境照）

    高市劉姓男子接獲通知，到女性友人住處取款，發現她服用安眠藥熟睡，竟涉嫌趁機指愛，她醒來發現內衣褲被動過報警，他被橋頭地院依妨害性自主，判處有期徒刑3年2月。

    警方調查，2024年9月27日上午9點多，被告劉男接獲被害人甲女電話，告知前來拿取先前所借款項。劉男隨後開車抵達甲女住處，進入房間後，發現她因服用安眠藥後熟睡，意識不清。

    劉男頓時萌生淫念，逕行脫掉甲女衣物，涉嫌以手愛得逞後離去。後來，甲女醒來發現衣衫不整，私處輕微疼痛，前往醫院驗傷後，向旗山分局報案，辦案人員傳喚劉男到案說明，製作筆錄完畢，依強制性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    劉男辯護律師指出，被告與被害人甲女為長期相識且關係良好之友人，曾有金錢借貸關係，現已坦承犯行，賠償15萬元，甲女並表示不追究，希望能夠從輕發落。

    承辦法官開庭調查，劉男明知甲女服用安眠藥，仍趁機侵犯，並辜負她對其信任，不適用情堪憫恕，判處有期徒刑3年2月，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播