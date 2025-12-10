惡狼在身邊！趁機指侵服藥昏睡女性友人 留痕跡被抓包慘了

劉男到女性友人住處取款，見其服用安眠藥昏睡，涉嫌趁機侵犯，被橋頭地院判刑。（情境照）

高市劉姓男子接獲通知，到女性友人住處取款，發現她服用安眠藥熟睡，竟涉嫌趁機指愛，她醒來發現內衣褲被動過報警，他被橋頭地院依妨害性自主，判處有期徒刑3年2月。

警方調查，2024年9月27日上午9點多，被告劉男接獲被害人甲女電話，告知前來拿取先前所借款項。劉男隨後開車抵達甲女住處，進入房間後，發現她因服用安眠藥後熟睡，意識不清。

劉男頓時萌生淫念，逕行脫掉甲女衣物，涉嫌以手愛得逞後離去。後來，甲女醒來發現衣衫不整，私處輕微疼痛，前往醫院驗傷後，向旗山分局報案，辦案人員傳喚劉男到案說明，製作筆錄完畢，依強制性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

劉男辯護律師指出，被告與被害人甲女為長期相識且關係良好之友人，曾有金錢借貸關係，現已坦承犯行，賠償15萬元，甲女並表示不追究，希望能夠從輕發落。

承辦法官開庭調查，劉男明知甲女服用安眠藥，仍趁機侵犯，並辜負她對其信任，不適用情堪憫恕，判處有期徒刑3年2月，仍可上訴。

