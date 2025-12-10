為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化大賣場停車場活春宮 男有罪、女無罪

    2025/12/10 19:22 記者顏宏駿／彰化報導
    一對夫妻在彰化一處大賣場上演活春宮，被民眾拍下。（民眾提供）

    一對夫妻在彰化一處大賣場上演活春宮，被民眾拍下。（民眾提供）

    彰化一間連鎖賣場今（2025）年2月爆出「活春宮」，一對年約30歲的夫妻在名車上進行「超連結」，後車廂敞開，讓路過賣場停車場的人看光光，還被拍下來PO上網路。業者發現後報警處理，警方循線追查到片中夫妻，依妨害風化罪偵辦。近日判決出爐，彰化地院判處丈夫林姓男子公然猥褻罪拘役20日，可易科罰金2萬元，其妻子則不起訴，全案可上訴。

    判決書指出，林男今年2月23日晚間10時許，與配偶於彰化某大賣場的地下停車場內，基於公然猥褻的犯意，脫下外褲及內褲裸露下半身，至後車廂打開尾門，以跪坐姿勢連續前後擺動腰臀部，雖未實際進行性行為，可客觀上足以與性行為的論述做連結，並被多位現場人士共同目擊。

    法官認為，林男於不特定人皆可以見聞的大賣場地下停車場公然裸露生殖器，並做出性交姿勢，造成見聞者心生反感，破壞社會善良風俗；惟念他到案後坦承犯行，犯後態度良好，審酌有酒駕前科及經濟狀況等一切情狀，依犯公然猥褻罪處拘役20日，可易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播