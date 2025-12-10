彰化大賣場停車場活春宮 男有罪、女無罪

一對夫妻在彰化一處大賣場上演活春宮，被民眾拍下。（民眾提供）

彰化一間連鎖賣場今（2025）年2月爆出「活春宮」，一對年約30歲的夫妻在名車上進行「超連結」，後車廂敞開，讓路過賣場停車場的人看光光，還被拍下來PO上網路。業者發現後報警處理，警方循線追查到片中夫妻，依妨害風化罪偵辦。近日判決出爐，彰化地院判處丈夫林姓男子公然猥褻罪拘役20日，可易科罰金2萬元，其妻子則不起訴，全案可上訴。

判決書指出，林男今年2月23日晚間10時許，與配偶於彰化某大賣場的地下停車場內，基於公然猥褻的犯意，脫下外褲及內褲裸露下半身，至後車廂打開尾門，以跪坐姿勢連續前後擺動腰臀部，雖未實際進行性行為，可客觀上足以與性行為的論述做連結，並被多位現場人士共同目擊。

請繼續往下閱讀...

法官認為，林男於不特定人皆可以見聞的大賣場地下停車場公然裸露生殖器，並做出性交姿勢，造成見聞者心生反感，破壞社會善良風俗；惟念他到案後坦承犯行，犯後態度良好，審酌有酒駕前科及經濟狀況等一切情狀，依犯公然猥褻罪處拘役20日，可易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法