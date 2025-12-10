興達港漁船安平外海失火狂燒3小時後滅頂 4船員獲救

海巡艇以高壓水柱撲滅漁船火勢。（台南海巡隊提供）

今（10）日上午9點許，海巡署艦隊分署台南海巡隊接獲該署第六巡防區指揮部通報，1艘我國高雄興達港籍的漁船，在台南安平外海21海浬處作業時失火，求助海巡艇前往協助滅火。由於火勢極大，船上包括船長等4名船員先由另艘在附近作業的漁船幫忙搭載、送回興達港，無人員傷亡。海巡艇到場射水撲滅漁船火勢，失火漁船也在下午4點半許沉入海裡。

台南海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡邏的巡防艇與在碼頭待命的巡防艇出港趕往現場，10日上午近10點半，巡防艇抵達通報海域。失火漁船的船長表示，疑似因引擎油管漏油導致起火，因火勢相當猛烈，該船包括船長等4名船員，由在附近作業的另艘漁船先接駁到船上安置，再由救援的漁船協助載回興達港，失火漁船的4名船員都未受傷。

兩艘海巡艇以消防高壓水柱對失火漁船灌救，約在中午12點38分許控制火勢，為避免火勢復燃，現場由PP-10051艇戒護失火漁船。經巡防艇在現場蒐證、未發現有油污外洩，並通報航港局南部航務中心有關這艘失火漁船的狀況，提醒來往該海域的船隻，注意航行安全。

台南海巡隊提醒，近期東北季風南下影響，海象瞬息萬變，漁民朋友出海作業時、務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全；另從事海上遊憩活動前可先查詢海洋委員會國家海洋研究院建置GoOcean海洋遊憩風險資訊平台，查詢該海域海象資訊，穿著防護措施並隨時留意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線，通報海巡人員到場救援。

