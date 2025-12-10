為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    太子集團不只爽買豪宅超跑！豪華遊艇登記香港停台灣 再拘提6人

    2025/12/10 18:01 記者吳昇儒、陳彩玲／台北報導
    基隆市調查站偵辦人員將黃姓男子送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團，展開第四波行動，查扣豪車、豪宅之後，更查出集團還購入豪華遊艇。船艇登記國籍為中國香港，卻長期停在我國。偵辦人員懷疑，遊艇除了供成員享樂，可能還幫忙走私資金。昨天（9日）發動第四波搜索，拘提在台保管遊艇業務6名成員，今天陸續移送北檢複訊。

    太子集團除了在台灣購置豪宅，更大量採購超跑等名車，目前均已被專案小組人員查扣。此外，更查出集團旗下還有一艘遊艇，專門供集團高層來台時享用。但船籍登記中國香港，偵辦人員懷疑這艘船除了供高層享樂，還另有其他用途。

    台北地檢署檢察官昨天見時機成熟，指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站及刑事局第九大隊等單位執行第四波搜索，兵分14路搜索黃姓男子等6名被告住所及公司等處所，拘提黃男等6人到案說明。

    台北地檢署指出，目前全案偵辦迄今，已發動四波搜索，羈押7人，仍持續溯源追查中。

    基隆市調查站偵辦人員將黃姓男子送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

