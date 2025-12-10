男子靈修疑遭虐死 「藝識流」教主、護法等4人延押禁見

「藝識流」心靈療育學院創辦人王女等人。（資料照）

30歲林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」課程，卻遭限制飲食。因偷吃泡麵、泡芙還被教主等人用擀麵杖執行家法痛毆，最後瘦成皮包骨，被活活凌虐致死。台北地檢署今年10月初陸續將教主王禹婕、護法兼網紅牙醫吳宗儒、護法王紹丞、顧問林承毅4人收押禁見。因羈押期滿，近日法院裁准4人延押禁見。

據悉，成立於2015年的藝識流學院，號稱能提供「脈輪檢測」、「能量崇拜」、「品酒繪畫」、「本源舞蹈」等療癒課程，但入會的年費高達20萬元。其中學院負責人王禹婕對外暱稱「艾菲坦導師」，自稱是高雄醫學大學畢業，透過心靈老師及療癒學院為名對外招生。

遇害的林姓男子則於5年前透過他人介紹加入學院，去年8月間入住學院，卻被迫一天只能吃一餐，還必須與其他學員互毆，若是有人違反王禹婕訂的規矩，就會被家法伺候。

有些學員餓的受不了，會偷吃醬油加糖果腹；林男就曾因偷吃泡麵、泡芙，被王女執行家法，甚至遭虐後，大小便失禁，又被毆打。最終疑體力不支及營養不良，昏迷不醒，送醫搶救後不治身亡。

檢警從扣案手機發現，當林男在昏迷時，王等人竟沒有立即送醫，卻拿出手機錄影。王女更解釋，林男當時正在對抗業力，若是其他人插手就是斷了他的因果，只要走過這一關，他才能夠重生，令人咋舌。

