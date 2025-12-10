殺情敵棄屍大排！凶嫌打親情牌喊後悔、睡不好 求交保遭駁回

賴男（右1）被羈押看守所，聲稱自己很後悔，很想孩子，要求交保，被法官駁回。（資料照）

發生在今年2月的「大村情殺案」，凶嫌賴男不滿朱姓前女友另結新歡，潛入朱女租屋處砍殺情敵李男，事後更夥同朱女以棉被裹屍，將李的遺體棄置大排水溝。涉嫌殺人部分正由國民法官審理中，而賴男近日再度向法院聲請具保停止羈押或解除禁見，理由是他每天都睡不好、想孩子、想家人，但法院日前裁定駁回賴男的聲請。

這是賴男被羈押後，第3次聲請解除羈押，他曾透過律師向法官說，「每天都很後悔」，在看守所裡每天都吃鎮定劑、安眠藥才能睡著；他真得好想自己的小孩，每看到小孩的照片就想哭，看不到小孩真的很擔心，每天都要吃安眠藥跟鎮定劑來控制情緒，爰請求解除禁止接見。

請繼續往下閱讀...

至今賴男已被收押超過8個月，他仍強調，自己「每天都很後悔」，如果沒有殺人，現在他應該和小孩們過得很開心，他知道自己犯的錯誤無法彌補，但他還有3個孩子需要照顧，大兒子剛滿18歲、二女兒16歲、小女兒才4歲，他們需要父親為他們承擔義務，他希望交保，讓他把小孩安頓好，好好陪70歲的母親，如果不能，是否能解除禁見，讓他跟子女相見。

彰化地院合議庭審慎審酌後，日前裁定駁回賴男的聲請。法院指出，賴男所犯殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且犯後有爬上屋頂企圖規避逮捕的「逃亡事實」，顯示其逃避司法追訴的意圖強烈。法院認為，重罪本身即伴隨高度逃亡風險，賴男確實有逃亡之虞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法