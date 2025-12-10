北市東區私廚遭潑紅漆砸玻璃 大安警新北逮2人追共犯

台北市大安區某知名東區私廚今（10）日凌晨遭人砸店，轄區大安警分局獲報後迅速組成專案小組，並在新北五股逮捕2嫌。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區某知名東區私廚今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃並潑灑紅漆。轄區大安警分局獲報後迅速組成專案小組，已循線在新北五股逮捕2名涉案男子，目前正擴大偵辦追緝其他共犯，動機尚在釐清。

警方表示，案發在今天凌晨4時許，嫌犯先是駕駛1輛白色轎車到場勘查地形，隨後4、5名蒙面男子搭乘紅色車輛前來，該間私廚店面玻璃全被砸毀，還被潑紅漆，警告意味濃重。

砸店後其中2名男子逃到新北市五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，大安警方動作迅速，在他們離去前就攔截逮人。

警方初步追查，落網的2人沒有幫派註記，砸店一方是否有幫派背景仍在追查，目前警方以車追人，其餘共犯疑似在砸店後南下新竹躲藏、已鎖定身分。

外界傳言，餐廳被砸是因1名陳姓股東與人發生糾紛，因此被尋仇，但警方目前仍無法確定確切原因，將等共犯全數落網後釐清案情。

