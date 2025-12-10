金山警巡佐涉索賄、包庇賭場 犯圖利罪判刑4年半

新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，基隆地院今天上午依莊員犯貪污治罪條例對於主管事務圖利罪，判處4年6月徒刑，褫奪公權4年。（資料照）

基隆地院審理新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉包庇賭場案，公訴檢察官陳淑玲認為，莊員否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。合議庭經過3個月審理，今（10日）上午11點宣判，依莊員犯貪污治罪條例對於主管事務圖利罪，判處4年6月徒刑，褫奪公權4年。

基隆地檢署起訴指出，莊翼飛2020年5月起至去年9月間，擔任金山警分局偵查隊偵查佐期間，負責承辦賭博業務；去年2月農曆年間，莊員獲知黃姓男子在金山區仁愛路等4處經營天九牌賭場，不僅未予取締，反遭黃男檢舉，開口向黃男索賄，只要黃在金山經營1天就要給他1萬元，作為不取締的對價。黃男計算自去年2月9起至4月間共經營天九牌賭場共34天，前、後共賄賂莊員34萬元，換取賭場免遭警方查獲對價。

請繼續往下閱讀...

檢方認定，莊員不僅去黃男經營的賭場賭博，還收受黃男賄賂，依黃男向警方檢舉莊向他索賄，與郭姓等5名賭客證稱，曾在賭場看過莊員2、3次，知道莊員是警察，卻從未取締黃男的賭場等證據，認定莊員涉犯貪污治罪條例收受賄賂、圖利、包庇等罪；黃男則依涉貪污治罪條例行賄罪與賭博罪起訴。

法院審理時，莊員否認收賄，堅稱他頂多沒有取締黃的賭場；公訴檢察官陳淑玲則指出，黃姓賭博業者證稱，莊員向他索賄，郭姓等5名賭客也指證歷歷，曾在賭場看過莊員2、3次，知道莊員是警察，卻從未取締黃男的賭場，依莊員犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

法院今天上午11點宣判，合議庭依莊員犯貪污治罪條例對於主管事務圖利罪，判處4年6月徒刑，褫奪公權4年。黃男則犯圖利聚眾賭博罪判處4月徒刑，得易科12萬元罰金；至於黃被控貪污治罪條例行賄罪部分，獲判無罪。

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，將等看到判決書後，再決定是否提起上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法