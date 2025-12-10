為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    排雲山友高山症「心跳飆140」獲救 玉管處：當心低溫、慢性病風險

    2025/12/10 16:36 記者劉濱銓／南投報導
    玉山排雲山莊有男、女山友高山症不適，其中女山友因有「三高」慢性病，心跳飆上140下，經空勤直升機馳援才吊掛下山就醫。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊有男、女山友高山症不適，其中女山友因有「三高」慢性病，心跳飆上140下，經空勤直升機馳援才吊掛下山就醫。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊今有2名男女山友高山症不適，其中53歲蔡女因有「三高」等慢性疾病，出現全身無力、心跳飆上140下的情況，昨（9日）捱了一整晚仍未改善，空勤獲報今派出直升機將2人吊掛下山就醫，玉山國家公園管理處提醒，冬季山區低溫，山友若有宿疾、慢性病，應評估身體與高山極端環境風險，以維護登山安全。

    玉管處表示，該登山隊原定今天下山，但昨蔡女爬完山回到排雲山莊後，就出現身體不適、無力等高山症情況，經給氧才稍稍緩解症狀，但只要一拿下氧氣罩，心跳就會飆到每分鐘140下，由於在山莊住了一晚仍未改善，今才請求空勤直升機馳援。

    玉管處說，同隊的另名山友邱男，昨也有高山症情況，雖自述可在隊友陪同下緩慢下山，但考量其身體不適，便連同蔡女的吊掛勤務，由直升機一起吊掛下山送醫。

    玉管處提醒，冬天山區天氣嚴寒，加上低壓、低氧環境，若本身就有宿疾、慢性病，或是沒做好保暖，在山上很容易誘發高山症，呼籲山友務必做好風險評估，若登山途中感到身體不適，就應及時下撤，以免高山症惡化發生危險。

    玉山排雲山莊有男、女山友高山症不適，經空勤直升機馳援，才雙雙吊掛下山就醫。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊有男、女山友高山症不適，經空勤直升機馳援，才雙雙吊掛下山就醫。（玉管處提供）

