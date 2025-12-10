為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男吸喪屍煙彈巧與巡邏警對上眼 同志毒鴛鴦被逮

    2025/12/10 16:32 記者徐聖倫／新北報導
    穿女裝的李男。（記者徐聖倫翻攝）

    穿女裝的李男。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市一名身著女裝的31歲李姓男子，今日上午開車載著36歲方姓友人行經淡水，在某路口停等紅燈時與巡邏員警並排，方男這時吸著電子煙與員警對上眼，馬上心虛將電子煙收口袋，員警察覺有異攔停，果然查獲含依托咪酯的喪屍煙彈，經唾液篩檢也發現李男毒駕，2人被警方帶回法辦。

    據悉，李男開車載方男行經淡水區八德街，本來方男大口抽著口中電子煙，巡邏員警騎機車與李男並排停等紅燈，頭一轉與方男對上眼，方男趕緊收起電子煙，同時一臉不安，員警見狀即刻將其攔停並示意2人受檢。

    方、李2人自知逃不掉，只能乖乖配合警方作業，警方在車上搜出含依托咪酯的喪屍煙彈2顆、依托咪酯煙油1瓶等證物，同時方男的唾液篩檢也呈陽性，罪證確鑿。

    方、李2人向警方供稱，這些毒品他們在網路社群購買，詳細賣家資料不清楚。警詢後，依毒品、駕等罪嫌，將方、李2人移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方扣回喪屍煙彈、電子煙即可。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回喪屍煙彈、電子煙即可。（記者徐聖倫翻攝）

    方男被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    方男被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    熱門推播