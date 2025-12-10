喪屍煙彈入侵桃園某國中 警方已採證並將移送少年法院

喪屍煙彈示意圖，與本新聞無關。（資料照）

桃園市桃園區某國中在前天（8日）發生一名8年級的女學生，先在自己的教室吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，被老師責罵後又跑到9年級的教室再度吸毒，還出現全身顫抖、類似「殭屍」行為；桃園市議員黃瓊慧批評學校處理輕率，導致女學生連跑兩個班級教室吸毒，如能第一時間立即制止，第2次的9年級班級學生就不會飽受驚嚇，並質疑警方直到第2天才調查。警方說，當天就接獲通報，因為不是現行犯，須經過家長同意才能對女學生驗尿，9日已到校採證。

桃園市警察局少年警察隊隊長戴賢指出，校方在第1天（8日）就通報警方，因為不算毒品現行犯，且學生未成年，依規定必須經過家長同意才能採證，警方、校方有密切聯繫，絕無拖延情事，女學生體內的依托咪酯呈現陽性，後續再送鑑定機關檢驗，確認陽性後將啟動春暉個案管制的輔導機制，依托咪酯是二級毒品，後續也要移送少年法院續處。

這所國中表示，警方已接手調查，基於偵查不公開不便說明細節，第一時間已通報市府教育局及校安中心；教育局副局長賴銀奎說，因為當天（8日）無法確認女學生抽的電子菸是否含有毒品，因此才通知家長先帶回管教。

賴銀奎指出，女學生在吸菸過程中有疑似毒品的味道散逸，但查看班級監視畫面，女學生在九年級班級吸電子菸，在場其他學生都很正常，沒有口吐白沫、昏倒等異常情形，在這名女學生出現類似「殭屍」行為後，其他學生也上前幫忙、通報老師。

黃瓊慧在臉書PO文，這名女學生在9年級的班上第2次吸食喪屍煙彈，隨後出現全身顫抖、昏厥、走路S型等一連串怪異舉止，最後意識模糊倒臥在課桌上，目擊的其他學生有多人嚇哭、嚇到發抖，質疑學校為何第一時間沒有立即制止？造成女學生在校內發生第2次的行為偏差，讓更多學生看到她毒癮發作而飽受驚嚇。

黃瓊慧並說，其他學生當時也跟老師反映，表示教室煙霧瀰漫，充滿難聞的毒品味，令人作嘔、很不舒服，但學校當時僅通知家長帶回，並未在第一時間交由警方留置調查，通報時疑似僅以「電子煙」名義完成校安程序；由於學校的輕忽和後知後覺，導致後續一連串的調查都慢半拍，少年隊隔天、9日上午才到校採證，雖然這名女學生已請假一週在家休養，但很多家長很擔心她未來回校之後的情況。

