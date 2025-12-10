為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    逃逸移工下雨天烤肉被捕 從容啃完烤雞翅

    2025/12/10 16:26 記者劉人瑋／台東報導
    阮女從容啃雞翅。（岸巡提供）

    阮女從容啃雞翅。（岸巡提供）

    一批越南籍移工昨晚在台東知本海灘烤肉，下雨仍然繼續烤，50公尺外的岸巡弟兄簽到後循著香味與火光查看，發現其中一名女子行跡可疑，一查竟是逃逸移工，她卻手抓雞翅從容啃完。

    第一三岸巡隊第二機動巡邏站巡邏組昨晚8點在知本海灘巡查，發現4名外籍人士，其中1名女子神情緊張、說詞反覆，無法出示有效證件，通報臺東縣專勤隊到場協處。經確認，這名女子是越南籍逃逸移工，後續依規定辦理收容程序，今早送往高雄安置。

    被逮的45歲阮女本來在高雄擔任看護，逃逸約1年。一行4人見到岸巡隊員時，只有阮女拿不出證件，岸巡通報移民署台東專勤隊前來處理，其他男移工紛紛掩飾「她只是來台東玩的姊姊，她有證件」，專勤隊員一一辨別身分，她乾脆把手中的雞翅啃光，最後滿手油膩帶回隊中。

    阮女當年入境時一頭黑髮素顏，如今大濃妝又成金髮，專勤隊員以相片難以對比，指紋辨識又滿手油、一再失敗，隊員忍不住說，「難不成是現在不吃，以後就沒機會再吃？」阮女辨稱，「來台東找姊姊們玩，仍在待業中」、「根本是被騙來台灣，實際賺到、存下來的錢少得可憐，不如逃出來自己賺」。阮女查無涉及其他不法情事，送往高雄安置待遺返回國。

    阮女被專勤隊帶回。（岸巡提供）

    阮女被專勤隊帶回。（岸巡提供）

