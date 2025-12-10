為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    為車禍數據好煩惱 南警求「石頭」保佑

    2025/12/10 14:54 記者王捷／台南報導
    警三分局長安派出所邀書法家黃圍安，在所前石敢當題上「長治久安」。（警方提供）

    台南因交通問題常讓民眾批評，警方也為此感到壓力，南市警三分局長安派出所邀書法家黃圍安，在所前石敢當題上「長治久安」，結合鎮安宮媽祖信仰，求「石頭」保佑，提醒用路人留心交通安全。

    交通部最新統計，台南市死亡人數1月至7月為193人，較去年同期增加39人，是增幅最多的縣市，今年1月到6月，台南市的A3事故資料分析，死亡事故肇因以駕駛人恍神、緊張、心不在焉等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關，雖然警方備感壓力，但台南警三分局卻將交通平安的祈願託付給神明跟石頭。

    長安派出所前原本有座石敢當，長年在路口，警方認為這不是「中華民國美學」，而是象徵鎮煞護境，守護地方居民與往來車流。邀請熟悉書法與宗教文化的黃圍安執筆，以「長治久安」4字，表達警方與地方共同期盼社區安定的心意。

    警方指出，清晨與夜間常出現低溫與降雨，駕駛人在視線與反應上都容易受影響，只要一時疏忽，就可能因車速過快、路面濕滑或未注意路口號誌而釀成事故，希望藉由石敢當的新題字，提醒駕駛經過派出所旁時放慢腳步、提高警覺。

    三分局說明，面對人口逐漸老化，近年持續將交通安全教育帶進廟宇、社區關懷據點、醫院與長照中心等場域，鎖定中高齡族群宣導正確用路觀念，特別強調遵守紅綠燈、過馬路前停、看、聽，以及騎車務必配戴安全帽等基本守則。長安派出所在石敢當落款長治久安，也盼讓每一位經過的民眾都能在生活中自然養成安全意識。

    交通部最新統計台南市死亡人數1月至7月為193人，較去年同期增加39人，是增幅最多的縣市，但台南警三分局卻將交通平安的祈願託付給神明跟石頭。（警方提供）

