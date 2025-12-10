為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    勞斯萊斯「這一撞」維修上看250萬 車商分析天價維修費細項

    2025/12/10 14:34 記者李文德／雲林報導
    白色勞斯勞斯幻影疑似變換車道不慎，車頭擦撞到遊覽車，進口車商估維修費上看200至250萬元。（圖擷取WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    國道一號雲林西螺北上路段日前發生一起勞斯萊斯擦撞遊覽車事故，引起網友熱烈討論。進口車商連紹辰估計，車輛維修費上看200至250萬元，他指出，光一顆右大燈就將近50萬元左右，因此整體維修費所費不貲。

    YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台昨發出影片，指12月7日下午3點36分左右，駕駛在中線車道的勞斯萊斯幻影，欲切換車道疑似未注意到後方車輛已靠近，一輛遊覽車車頭早已越過幻影右側，幻影仍持續往外線道切出，下一秒「ㄎㄨㄤ」的一聲，車頭擦撞到遊覽車車尾。

    連紹辰指出，這輛勞斯萊斯幻影，在台總代理商未進口，因此在台未有定價，通常都是從日本外匯進口，以日幣換算為台幣的話，一輛新的幻影大約3600萬左右，但加上氣氛燈、冰箱、辦公桌等選配，車輛市價可上看4200多萬元。

    連紹辰說，目測車輛傷及保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈，若送回總代理維修，一律不提供板修，會以更換工法修復，粗估維修費用200至250萬元，如右大燈50萬、葉子板60萬、保險桿80萬元，鋁圈也大約需20萬元，再說維修費也可能不會打折，因此所費不貲。

