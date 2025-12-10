為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蒙眼背叛！手機偷拍女友性愛片露餡 男辯「合意」被打臉

    2025/12/10 14:41 記者許國楨／台中報導
    蕭姓男子偷拍與女友的性愛片，二審維持原審刑度，宣告緩刑3年。（情境照）

    台中市蕭姓男子去年7月間與女友愛愛時，趁女友戴著眼罩時偷拍兩人歡愛影片，過程中因手機不慎滑落碰到床頭櫃引起女友察覺而報警提告，案件審理中，蕭男辯稱係雙方合意拍攝，但法官不採信判他7月徒刑，台中高分院二審則以蕭已賠償25萬元，達成和解，維持原判，緩刑3年。

    蕭男與女子在前年底相識交往，去年7月兩人於蕭男住處發生性行為時，女子因情趣戴上眼罩，視線被完全遮蔽，蕭男竟私自拿起手機，默默錄下整段親密過程，過程中，手機突然從蕭男手中滑落，撞上床頭櫃發出清脆一聲，女子敏銳察覺異樣，立即追問。

    此時蕭男才不得不坦承表示「只是想帶回家自己看」，女子當場要求刪除影像，事後越想越不安，再度傳訊催促：「我先鄭重告訴你……你最好全部刪掉。」然而女子難以完全信任，最終選擇報警提告，檢方依「妨害性隱私罪」及「不實性影像罪」起訴。

    台中地院審理時，蕭男辯稱「是雙方合意」並非偷拍，然而法官對照女子證詞與雙方後續訊息內容後，認為蕭男的說法站不住腳，由於女子在訊息中明確要求刪除影像，而蕭男回覆卻是：「已全部刪除」、「鄭重說聲對不起」。

    法官指出，若真如蕭男所說是「合意拍攝」，當女子質疑時他理應困惑甚至反駁，不會直接道歉、承認相關字眼，依妨害性隱私等罪判處蕭男有期徒刑7月，案件上訴台中高分院，因蕭男已提出賠償並與女子達成和解，維持原審刑度，宣告緩刑3年，期間需接受保護管束。

