哥兒們灌醉少女玩NTR 男友判更重

未滿18歲的少女小芳（化名）與B男是男女朋友關係，但今年5月間，B男竟邀自己的好哥們A男，聯手把小芳灌醉，A男見小芳醉到不省人事，竟在車內副駕駛座對她性侵2次，身為小芳男友的B男在旁不僅沒有阻止，還用手機拍攝，再加入性侵。小芳從沉睡中醒來才知被兩人欺負，到警局報案。該案經彰化地院審理，法院判A男5年有期徒刑，B男5年2月有期徒刑。

這樁猶如日本NTR情節（日語「寝取られ（netorare）」：看著情侶被人睡）的性侵事件，發生在今年5月12日中午，B男把小芳約出來，由A男開車閒逛，兩人看到路邊一間超市，旁邊又有空地，便進入超市買米酒、威士忌、水果酒作為混酒，3人在空地開喝，小芳喝了6杯後不勝酒力昏睡，兩男把她扶到汽車副駕駛座。

A男見小芳睡到不省人事，先把她身上的衣物脫光，再用手機拍其胸部及下體；A男控制不住自己的性慾，連續性侵沉睡中的小芳2次。

在一旁的B男見自己的女友被性侵，竟坐在駕駛座拿手機拍攝，接著自己也加入性侵，之後還開車到汽車旅館，再對小芳性侵1次。

法官表示，被告2人為成年人，各犯2罪，其知悉少女為未滿18歲之少年，竟仍乘其酒醉昏睡之際，進行性交行為，並持手機拍攝少女性影像，且交付性影像給他人觀覽，影響A女之身心健康與人格發展，衡酌被告2人無前科之素行、犯罪動機、目的、手段、所生損害、坦承犯行之犯後態度，分別判處A男5年、B男5年2月徒刑。

