    首頁 > 社會

    4000萬勞斯萊斯擦撞遊覽車 車商估維修「200至250萬」

    2025/12/10 13:34 記者李文德／雲林報導
    白色勞斯勞斯幻影疑似變換車道不慎，車頭擦撞到遊覽車，進口車商估維修費上看200至250萬元。（圖擷取WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    國道一號雲林西螺路段發生一起擦撞事故，一輛白色勞斯萊斯幻影疑似要變換車道，卻未注意到右方遊覽車距離，強行切往外側車道，不慎擦撞。有民眾將行車紀錄器畫面上傳網路，影片中還可聽到驚呼「Oh shxt！Rolls-Royce」！進口車商判斷，勞斯萊斯幻影新車要價4000萬元，這起意外維修費恐達200至250萬元。

    YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨發出影片，可知事發時間發生在12月7日下午3點36分左右，當時國道西螺北上路段塞車，這輛駕駛在中線車道的幻影，欲切換車道，雖已打方向燈，但疑似未注意到後方車輛已靠近，一輛遊覽車車頭早已越過幻影右側，幻影仍持續往外線道切出，下一秒「ㄎㄨㄤ」的一聲，車頭擦撞到遊覽車車尾。

    意外事故被民眾行車紀錄器捕捉到，影片還能聽到民眾先是尖叫，再喊「Oh Rolls-Royce，Oh shxt！Rolls-Royce」。影片發出後引起熱烈討論，有人疑問：「這麼大台看不到嗎？」還有人笑「可能沒錢繳車貸，這一撞剛好能理賠」？

    外匯進口車商連紹辰指出，判斷該輛車擦撞後，目測傷及保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈，若回原廠維修，一律都是採用更換工法修復，因此粗估維修費用上看200至250萬元左右。

    國道警察第四公路警察大隊表示，經查未接獲民眾報案，但呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款開罰，處駕駛3000元至6000元罰鍰，提醒用路人變換車道時應保持足夠的安全距離與間隔。

