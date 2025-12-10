「小紅書」求職2度落入詐團陷阱 女老闆被騙150萬、帳戶全被凍結

刑事局。（記者邱俊福攝）

新北市1名余姓女老闆，因疫情期間生意失敗，急需賺錢下，今年7月間透過「小紅書」平台求職，結果被刊登的廣告引誘，先後2度落入詐騙集團的陷阱，被騙投資虛擬貨幣等，共被詐150萬元，且因還涉及提供帳戶給詐團，現所有戶頭都被警示凍結，生活陷入困境。

刑事局表示，年約60歲的余姓婦人，原本經營多家公司，且因需向中國廠商購買商品的工作需要，常使用「小紅書」平台，近年來卻因遇上疫情，造成生意失敗，虧損千萬元，生活面臨困難；今年7月間，她在「小紅書」平台上看到兼職的賺錢資訊，聯繫後被引導到LINE。

最初是兼職每天透過「測試網速」點擊網站，每筆可得50元，累積滿1000元可提領，成功提領過幾次，隨後她被引導至投資方案，投入5萬元後雖然「獲利」，但被要求繳稅和符合金管會規定等理由不斷追加投入金錢。

此外，她還在「小紅書」平台上看到徵求「外匯操作員」的廣告，便應徵並被錄取，對方要求她開設外幣帳戶，並透過Bito（幣託）平台購買虛擬貨幣並轉出，部分款項是面交。最後，余婦共被騙150萬元，且還因涉及提供帳戶給詐騙集團，她現在所有戶頭都被警示凍結。

另1名桃園市、年約30歲的潘姓女子，今年10月間透過「小紅書」平台交友，有名自稱是「媽媽為台灣人」、「在香港工作」的中國人士私訊，之後引導她轉移至LINE或IG 等國內常用的交流平台，誘導投資虛擬貨幣，並利用她不熟悉虛擬貨幣運作的弱點，聲稱協助設定，實則將其帳戶內的資金轉走，致受騙120萬元。

