軍用卡車載滿阿兵哥外切碰撞 轎車又撞路旁停車

苗栗縣頭份市中正一路僑善國小附近路段，昨（9）日下午發生軍用卡車與轎車碰撞事故，意外發生當時軍用卡車上還坐滿阿兵哥，轎車則是被碰彈偏離馬路，又撞上停放在路旁的車輛。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣頭份市中正一路僑善國小附近路段，昨（9）日下午發生軍用卡車與轎車碰撞事故，意外發生當時軍用卡車上還坐滿阿兵哥，轎車則是被碰彈偏離馬路，又撞上停放在路旁的車輛，所幸整起事故無人傷亡。警方調查，雙方駕駛都無酒駕，詳細責任歸屬還要進一步釐清。

頭份警分局今天表示，這起車禍發生於昨天下午4點許，軍用卡車沿中正一路內側車道往西行駛，於變換車道至外側車道時，疑視線死角，與同向行駛外側車道的轎車發生碰撞，致使轎車偏離車道，並撞擊停放於路旁的汽車。

警方表示，雙方駕駛經員警實施酒測，酒測值均為0，這起車禍也未造成人員受傷，肇事責任刻正釐清中。警方並呼籲，不論軍車或民車，行駛道路務必保持安全車距，方可有足夠時間應付突發狀況。

苗栗縣頭份市中正一路僑善國小附近路段，昨（9）日下午發生軍用卡車與轎車碰撞事故，意外發生當時軍用卡車上還坐滿阿兵哥。（記者彭健禮翻攝）

轎車與軍用卡車碰撞後偏離車道，又撞擊停放路肩車輛。（記者彭健禮翻攝）

