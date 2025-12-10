「讓一切隨風」好浪漫？熟女信了網公 30萬險隨風而去

女子（左）陷入網戀急匯款，幸警方及時阻詐。（民眾提供）

台中市一名女子近日認識暱稱「讓一切隨風」男網友，對方誆稱在國外擔任工程師，「事情解決後就飛到台灣照顧你一輩子」，讓女子以為遇上人生中最浪漫的愛情，不但銀行帳號、密碼都交出去，甚至到郵局臨櫃匯款30萬元，所幸行員察覺有異通報警方，及時保住她的血汗錢。

這起事件源自抖音上的一段「愛情劇本」，該女子在平台上結識一名暱稱「讓一切隨風」的男子，對方談吐溫柔、甜言蜜語無極限，不久便在LINE上展開如同偶像劇般的熱戀，短短一個多月，兩人已從「早安晚安」進化到「老公、老婆」互稱。

對方不僅頻頻示愛，還營造「事情處理完就飛來台灣照顧妳一輩子」的深情承諾，女子深陷情網，甚至在對方要求下交出銀行帳號、密碼，還加入陌生LINE帳號、下載來源不明的投資APP，最終，在男方一句「卡關需要妳先匯30萬救急」後，她前天匆忙趕往郵局準備匯款。

所幸郵局行員一眼看穿異狀，立刻啟動阻詐機制通報，中市警第二分局永興派出所員警陳子暘、蘇博澄趕抵現場後，發現女子深陷「網戀泡泡」中，耐心揭露詐團的慣用手法，以假交友建立曖昧、用甜蜜攻勢取得信任，再以「急需資金」、「事情解決就會團聚」為誘餌下指令，一步步導向匯款。

聽完解析後，女子像忽然從粉紅泡泡中清醒過來，懊惱又慶幸地說：「原來我一直以為找到長期飯票…結果是一場空！」頻頻向員警的及時阻詐表達感謝之意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

