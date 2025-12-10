為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑涉收賄縱放線民 新北刑大代理副隊長收押禁見

    2025/12/10 13:06 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院法官今上午裁定，新北市刑警大隊鄭姓代理副大隊長收押禁見。（記者吳昇儒攝）

    新北地院法官今上午裁定，新北市刑警大隊鄭姓代理副大隊長收押禁見。（記者吳昇儒攝）

    新北市刑警大隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、王姓巡佐、張姓偵查佐4人原為刑大同一小隊成員，因涉及洩密等罪，去年被檢調偵辦後調整職務。近期，檢調發現新事證，質疑鄭等人縱放線民且涉貪，昨日發動搜索，帶回4人。檢察官訊後，諭令王等4人5至15萬元不等交保，鄭則聲押禁見。法官今上午裁定，鄭員收押禁見。

    據悉，鄭等4人原先一同在刑警大隊偵一隊共事，後來被檢調發現，其中鄭等3人涉嫌利用偵辦案件之便，查詢個資，並於飲宴時透露給黑道份子，其中包含案件偵辦進度等機敏資料。而同小隊的張姓偵查佐，也涉及其他洩密案，被檢調偵辦。

    去年案件爆發後，鄭等3人調整職務，王姓偵查佐更被調往金山，拔除刑事資格，改任巡佐；近期檢調又發現新事證，認為鄭等人涉及為了槍砲案件情資，豢養線民涉嫌縱放，發動搜索，與警察局督察室、刑警大隊等單位，共同將4人帶回偵辦。

    新北地檢署檢察官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例、偽造文書、洩密等罪，諭令王姓巡佐10萬元交保、趙姓偵查員5萬元交保、張姓偵查佐15萬元交保且限制出境出海。

    檢察官認為，鄭姓代理副隊長涉犯違背職務收受賄賂重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。

    新北地院今日上午召開羈押庭後，認定鄭姓代理副隊長涉嫌重大，且確有串滅證之虞，裁定羈押禁見。

