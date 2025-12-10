海巡署2年增購、汰換523輛新車 強化執勤機動性與安全性

海巡署2年增添、汰換注入523輛新車。（記者邱俊福翻攝）

海巡署近日完成114年度海巡任務用車採購交車，共增購105輛及汰換逾年限158輛，其中逾年限汰換車輛的總里程數，已超過1974萬3796公里，可繞地球赤道492圈，如加上去年汰補的260輛巡邏、偵防車，兩年共換高達523輛新車，占全署公務車比例39.7%，可望讓海巡人員於執行公務或查緝不法時，能有更大的機動性及安全性。

海巡署表示，為提升海巡署守護能量與同仁工作士氣，海委會主委管碧玲去年特別要求，應以大型計畫汰換諸多鹽分侵蝕、老舊不堪的海巡公務車，故編列3年期（113至115年）專案，並獲得行政院支持，投入近3億5千萬元增購及汰換海巡任務用車，專案執行迄今已邁入第2年，去年已購260輛，今年再購263輛，總計增購、汰換523輛公務車。

此次增購車輛自8月29日起開始全國配送，並於本月8日完成配送作業，最遠配送至馬祖南竿島。南竿島第一機動巡邏站站長顏子晏說，這不只是設備更新，更代表執勤效率與安全性的提升，尤其在南竿地勢多變、路況起伏下，新車的性能及可靠度能讓巡邏、救援及機動勤務更迅速確實。」

