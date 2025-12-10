為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    天一愛涉賣偽藥獲利166萬 警方搜索畫面今曝光

    2025/12/10 12:26 記者王冠仁／台北報導
    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    主打調理女性小產、月經的天一愛公司，涉嫌未申請藥品許可證，販售含生化湯、十全大補湯的產品，其中甚至有產品被主管機關視為偽藥。檢警查出，公司負責人朱耿慶、營運長白凱文、幹部黃鼎文，得知被查緝，仍不願下架產品，還透過架設香港網站持續銷售，不法獲利166萬餘元；台北地檢署昨依違反藥事法起訴3人、法人公司，警方也在今天公布當時登門查緝、搜索的畫面。

    台北市刑警大隊表示，此案是經民眾檢舉，檢舉人指出天一愛公司從2022年10月起，販售「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品違反衛生法規，經衛生福利部鑑定藥液成分，判定為生化湯及十全大補湯基準方的加減方，均屬藥事法第6條第1款所定義之藥品，但查無天一愛公司申請藥品許可證紀錄。

    警方指出，去年11月，台北市、桃園市及苗栗縣衛生局，針對天一愛公司的商品倉庫執行稽查，要求該公司下架偽藥產品。沒想到朱嫌指示員工抗拒稽查外，還刻意隱匿商品原料製造流程履歷、倉儲物流，找來行銷公司將官網架設於香港、隱匿IP規避調查，同時持續對國內販售，不配合下架，直到去年12月19日才全數下架完成，期間不法銷售金額達166多萬元。

    警方今年3月拘提朱等3人到案，前往其公司據點、倉儲執行搜索，查扣相關商品311盒，共計14847包。據悉，朱等人見警方上門，聲稱不知道銷售這類產品需要申請藥品許可證；但由於去年11月衛生單位早已前去稽查，天一愛公司不可能不知需要藥品許可證，警方最後將全案依違反藥事法第83條販賣偽藥罪嫌移送檢方。

    對此，天一愛公司也發表聲明強調，產品所使用之所有材料，均為台灣法規允用之食品原料，且依法投保必要之產品責任保險。本次爭議來自法規認定差異，而非產品安全問題，主管機關對「中藥」與「漢方食品」的認定仍存在模糊地帶，本案即因部分成分遭行政上誤認為「中藥」，並非產品有安全相關問題，全案是法規適用上的認知差異，本公司無任何故意違法之情事。

    天一愛公司也表示，與主管機關會議後，已全面下架涉及爭議之商品、配合主管機關要求進行改善、完成所有行政程序及責任，展現最高誠意與負責態度。（13:35更新）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往天一愛公司的辦公室、倉庫搜索。（記者王冠仁翻攝）

