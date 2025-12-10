為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    破獲泰妹選妃應召站有變性人？ 台南警回應了

    2025/12/10 12:12 記者吳俊鋒／台南報導
    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站。（民眾提供）

    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站。（民眾提供）

    台南善化警分局聯手移民署專勤隊，搗破非法經營的「泰妹選妃」應召站，逮獲蔡姓業者，以及從事全套性交易的6女，並查扣相關證物，全案移送地檢署偵辦，初步了解，並無變性人。

    善化分局接獲檢舉，轄內1護膚SPA會館在通訊軟體「Telegram」，還有一些網路論壇廣發宣傳，以店內泰妹「女僕裝」、「技術佳」為噱頭，並主打可任由客人當場選妃，進行性交易，吸引男性「尋花問柳」，警方立即與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵查。

    在檢方指揮偵辦下，專案小組直接攻堅，查獲38歲、通緝中的蔡姓負責人、45歲的姜姓職員，以及6名分持觀光簽證非法打工且並逾期居留的年輕泰國籍女子，現場查獲1名正在進行性交易的嫖客。

    據了解，泰女年紀在27歲至30歲之間，收費1700元到2500元進行全套性交易，善化警方聯手移民署專勤隊偵破，成功阻斷人與人不當連結，淨化社會風氣。

    警方也扣得帳冊、數以百計的保險套、潤滑劑，還有第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命，以及不法所得現金3萬1900元等證物。

    專案小組人員發現，該色情場所利用按摩店後門做為嫖客出入口，隱身於社區大樓內，企圖藉此規避查緝。

    警詢後，將通緝的蔡嫌與1名泰籍女子解送歸案，另蔡、姜2嫌依涉嫌違反刑法妨害風化罪，以及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

    至於另涉嫌從事性交易的5名泰籍女子，以及1名嫖客，警方則依違反社會秩序維護法從重裁處後，續由移民署專勤隊收容該6名女子。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站，扣得相關證物。（民眾提供）

    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站，扣得相關證物。（民眾提供）

    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站，移送法辦。（民眾提供）

    善化警方聯手移民署，破獲以泰妹選妃為號召的應召站，移送法辦。（民眾提供）

    圖
    圖
