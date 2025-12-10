獨家》學學文創槓玉山航空 台玻林伯實代妻徐莉玲討房產

台玻集團總裁林伯實（左）與學學文創董事長徐莉玲（右）夫婦。（資料照）

由台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲一手創辦的學學文創公司，因房屋租賃問題槓上玉山航空，並由林伯實作為法定代理人一狀告上士林地方法院，要求返還位於台北市精華區的8樓建物。法官審理時，根據房產本身的交易價值與積欠款項，最終核定本案訴訟標的價額高達近5900萬元，並裁定學學文創仍須補繳鉅額裁判費51萬餘元。

學學國際提出3項訴求，包括返屋、還款及償不當得利，第一，要求玉山航空將位於台北市某路段八樓的系爭建物「騰空遷讓返還」；第二，請求給付積欠租金、管理費與費用等，共257萬餘元；第三，並要求玉山航空自今年6月1日至返還為止，每月支付64萬3283元，相當於租金的不當得利。

法院核定訴訟標的價額，主要依據民事訴訟法的嚴謹規定。法官指出，涉及房屋遷讓的案件，其價額應以房屋「起訴時之交易價額」為準，並強調這項估算不包含房屋所坐落的土地價值，僅單純計算建物本身。

法院經查，該建物樓地板面積合計約1311.1平方公尺，法院同時參照台北市地政局的建物價值估算表，核算出該房屋本身的起訴時交易價值即達5884萬2091元，並將建物價值、積欠的257萬餘元，以及起訴前已發生之不當得利金額加總後，本案訴訟標的總價額確定為5884萬2091元。

學學國際文化創意事業，即知名的「學學文創志業」，是由企業界龍頭徐莉玲女士於2007年創辦。徐莉玲不僅是台玻集團總裁林伯實的夫人，她本身在台灣商業及文化界地位舉足輕重，昔日不僅擔任誠品書店總經理，更曾執掌台新銀行文化藝術基金會董事長等要職，是台灣設計、藝術與零售領域的重要人物。

學學文創初期即立下「整合華人文化、創意與設計教育」的目標，其位於內湖的總部建築更是設計界指標。如今，這起糾紛由林伯實親自擔任法定代理人提告，追討這筆價值近6千萬元的精華區房產，無疑將這場房產糾紛的層級，提升至台灣指標性企業與文創界資產爭議的高度。

