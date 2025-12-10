為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    是大膽，還是笨？男連2天穿白色外套偷手機 第3天同穿著外出就被逮

    2025/12/10 11:32 記者周敏鴻／桃園報導
    劉姓男子連日偷竊手機，慣性穿著白色外套，被警方查獲。（警方提供）

    劉姓男子連日偷竊手機，慣性穿著白色外套，被警方查獲。（警方提供）

    是大膽，還是笨？36歲劉姓男子7日在桃園市中壢區福州二街偷竊民眾放在機車置物架的1支手機，8日在福州一街1處通訊行內也偷1支手機，中壢警分局獲報後調閱監視器，鎖定每天穿著同一件白色外套行竊的劉男，9日發現他又穿著白色外套外出，迅速逮人依竊盜罪嫌送辦，也追回2支手機發還給被害人。

    劉男供稱，因近期求職不順利，缺錢花用，才會偷竊手機，卻還來不及變賣就被逮。警方調查，7日中午12點多，劉嫌行經福州二街看到民眾將手機放在路旁機車的前置物架內，竟順手偷走，隔天下午2點多，劉發現福州一街1處通訊行內的店員暫時離開櫃台，又大著膽子進入店內，拉開展示櫃，偷走店家展售的二手手機後逃逸，2支手機總價值約1萬3000元。

    警方獲報後，調閱監視器鎖定穿著白色外套的劉男犯案，9日中午發現他又穿著白色外套出現在中美路，立即逮人，過程中劉男否認偷竊，辯稱手機是「換來的」，警方訊後，依竊盜罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

    警方追回被劉姓男子偷竊的手機。（警方提供）

    警方追回被劉姓男子偷竊的手機。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播