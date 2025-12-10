是大膽，還是笨？男連2天穿白色外套偷手機 第3天同穿著外出就被逮

劉姓男子連日偷竊手機，慣性穿著白色外套，被警方查獲。（警方提供）

是大膽，還是笨？36歲劉姓男子7日在桃園市中壢區福州二街偷竊民眾放在機車置物架的1支手機，8日在福州一街1處通訊行內也偷1支手機，中壢警分局獲報後調閱監視器，鎖定每天穿著同一件白色外套行竊的劉男，9日發現他又穿著白色外套外出，迅速逮人依竊盜罪嫌送辦，也追回2支手機發還給被害人。

劉男供稱，因近期求職不順利，缺錢花用，才會偷竊手機，卻還來不及變賣就被逮。警方調查，7日中午12點多，劉嫌行經福州二街看到民眾將手機放在路旁機車的前置物架內，竟順手偷走，隔天下午2點多，劉發現福州一街1處通訊行內的店員暫時離開櫃台，又大著膽子進入店內，拉開展示櫃，偷走店家展售的二手手機後逃逸，2支手機總價值約1萬3000元。

警方獲報後，調閱監視器鎖定穿著白色外套的劉男犯案，9日中午發現他又穿著白色外套出現在中美路，立即逮人，過程中劉男否認偷竊，辯稱手機是「換來的」，警方訊後，依竊盜罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

警方追回被劉姓男子偷竊的手機。（警方提供）

