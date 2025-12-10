「小紅書」今年已756起涉詐案件 「假網拍」居首

刑事局。（記者邱俊福攝）

刑事警察局經對「小紅書」平台涉詐態樣及數據進行分析，統計今年1月至11月，涉及的詐騙案件數共計有756件，分別以「解除分期付款（騙賣家）」、「假網拍」及「假投資」等案件居多，其中以「假網拍」283件居首，而去年涉詐案為950件，則以「解除分期付款（騙賣家）」的477件最多。

刑事局表示，「小紅書」平台今年涉及詐騙的手法前5名依序為假網拍（283件）、解除分期付款（騙賣家）（196件）、假投資（51件）、假交友（投資詐財）（43件）、色情應召詐財（23件）；另統計去年該平台涉詐案件共計950件，詐騙手法前5名依序為：解除分期付款（騙賣家）（477件）、假網拍（261件）、假交友（投資詐財）（39件）、色情應召詐財（36件）、假投資（29件）。

「解除分期付款（騙賣家）」、「假網拍」及「假投資」案件中，民眾多為透過小紅書內建（市集）交易平台進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場進行交易，交易期間，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場的平台客服會以未開通金流服務、未簽署託運條款、未完成實名制認證、未簽署誠信交易或其他理由，要求被害人配合後續網路銀行轉帳進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

刑事局表示，自去年8月至今年11月止，共計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」的違法事證，至今年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達1850萬元。

