    社會

    減重名醫宋天洲涉偽造身體數值詐健保補助費 30萬交保

    2025/12/10 10:53 記者吳昇儒／台北報導
    義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲（中）被檢察官諭令30萬元交保。（民眾提供）

    義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲（中）被檢察官諭令30萬元交保。（民眾提供）

    義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲因涉嫌幫張姓女病患偽造身體數值，進行減重手術，除詐領健保補助費外，患者也詐取保險公司保險費。台北地檢署昨日發動搜索，帶回宋、張二人。檢察官複訊後，依涉犯詐欺罪，諭知宋、張二人分別以30萬、5萬元交保。

    據悉，宋天洲日前因幫僅54公斤的女子進行縮胃手術，疑引發嚴重併發症，被高雄市衛生局認定過度醫療，處停業4月。沒想到，又遭到檢舉，稱他涉嫌偽造患者身體數值，進行減重手術。

    檢調查出，宋天洲幫張姓女患者看診時，明知對方未罹患「病態性肥胖」疾病，BMI也未達標，且未達到健保給付施作的「腹腔鏡胃次全切除併雙通道小腸吻合術」減重手術。卻為了讓她能動減重手術，偽造其身高、體重、BMI等身體數值，以達到手術標準。

    宋天洲幫張女施作「腹腔鏡胃次全切除併雙通道小腸吻合術」減重手術後，讓其向健保局申請給付，並獲得50多萬的保險理賠金。

    台北地檢署檢肅黑金專組檢察官林希鴻及調查局台北市調處掌握相關情資後，昨日見時機成熟，持法院核發搜索票，前往宋天洲的辦公室、住居所及相關涉案人員住居所共8處地點執行搜索，並通知宋天洲及張姓女病患到案說明，並以偽造文書、詐欺等罪方向偵辦。昨日深夜，檢察官複訊後，諭知宋、張二人分別以30萬、5萬元交保。

    減重名醫宋天洲。（擷取自博田國際醫院）

    減重名醫宋天洲。（擷取自博田國際醫院）

    圖
    圖
