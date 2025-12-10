新北警洩密案升級！ 疑辦案交換情資涉縱放線民 代理副隊長遭聲押

檢察官訊後，分別諭令王等4人5至15萬元不等交保，鄭則被聲押禁見。（記者吳昇儒攝）

新北市刑警大隊鄭姓代理副隊長及趙姓偵查員與王姓巡佐及張姓偵查佐，4人原在刑大服務為同一小隊成員，因分別涉及洩密等罪，去年被檢調偵辦調整職務。近期，檢調發現新事證，質疑鄭等人為取得情資，縱放線民且涉貪。昨日發動搜索，帶回4人。檢察官訊後，分別諭令王等4人5至15萬元不等交保，鄭則被聲押禁見。

據悉，鄭等4人原先一同在刑警大隊偵一隊共事，後來被檢調發現，其中鄭等3人涉嫌利用偵辦案件之便，查詢個資，並於飲宴時透露給黑道份子，其中包含案件偵辦進度等機敏資料。而同小隊的張姓偵查佐，也涉及其他洩密案，被檢調偵辦。

請繼續往下閱讀...

去年案件爆發後，鄭等3人調整職務，王姓偵查佐更被調往金山，拔除刑事資格，改任巡佐；近期檢調又發現新事證，認為鄭等人涉及為了槍砲案件情資，眷養線民涉嫌縱放，發動搜索，再次將4人帶回偵辦。

新北地檢署檢察官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例、偽造文書、洩密等罪，諭令王姓巡佐10萬元交保、趙姓偵查員5萬元交保、張姓偵查佐15萬元交保，鄭姓代理副隊長則被聲押禁見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法