    8年級生校內吸喪屍煙彈 全身狂抖、殭屍走路！同學嚇哭：教室都毒味

    2025/12/10 11:36 即時新聞／綜合報導
    桃園某國中一名學生在校內吸食電子煙，疑是含有依託咪酯的煙彈。示意圖，非當事人。（路透資料照）少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。

    桃園某國中一名學生在校內吸食電子煙，疑是含有依託咪酯的煙彈。示意圖，非當事人。（路透資料照）少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。

    桃園驚傳毒品進入校園事件，一名8年級學生疑先後於不同教室吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯（Etomidate）後，出現全身顫抖、類似「殭屍」走路等詭異行為，有學生目睹過程，不僅嚇哭，還造成心理創傷。民進黨市議員黃瓊慧指出，當時教室瀰漫毒品的味道，很多同學聞了感到不適，呼籲校方給交代。

    黃瓊慧在臉書表示，該名女學生8日上午在第1節課上吸食電子煙被老師制止後，在第2節下課時間，又去別人班上（9年級）吸食喪屍煙彈，隨後出現全身顫抖、昏厥、走路S型等一連串怪異舉止，最後意識模糊倒臥在課桌上。

    黃瓊慧貼出該校9年級目擊學生說法指出，班上女生幾乎全部嚇哭，嚇到發抖，質疑「為什麼第一支時不好好處理？才會發生後續，我們班活該經歷這些嗎？許多同學回家後，還是她毒癮發作的畫面。」

    黃瓊慧說，同學當時跟老師反映，班上煙霧瀰漫，整個教室都是毒品的味道，很多學生聞了都覺得不舒服；而好心攙扶該女學生的同學身上也沾滿味道，自覺可能吸進不少毒品。然而，學校事後僅通知女學生家長帶回，並未第一時間請警方先做調查，甚至輕忽9年級同學的說法，通報時也未說明毒品的嚴重性，只以「電子煙」名義完成校安程序。

    黃瓊慧批評，學校的輕忽和後知後覺，導致後續一連串的調查都慢半拍，少年隊隔天上午才到場採證，後續經警方檢驗，初判沒入的電子煙煙油含依托咪酯成分，屬於喪屍煙彈。雖然該女學生已請假一週在家休養，但其他家長很擔心她回校之後的情況。

    另外，黃瓊慧強調，毒品為何能進入校園，甚至公然在校內吸食，應徹底追查來源並檢討防堵機制，以杜絕事件再次發生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

