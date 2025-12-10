為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    內湖深夜連續竊案 嫌犯專挑未上鎖轎車當場逮捕

    2025/12/10 10:21 記者鄭景議／台北報導
    警方鷹眼在停放區發現一名王姓男子於車內翻找物品。（記者鄭景議翻攝）

    警方鷹眼在停放區發現一名王姓男子於車內翻找物品。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖區今年10月至11月間，陸續發生多起車內零錢及物品遭竊案件，警方分析，竊嫌專挑深夜車主未上鎖的轎車行竊，作案特徵一致。內湖分局隨即成立專案小組，鎖定一名居無定所的王姓男子，前日深夜，文德派出所員警羅祥軒、林俊佑執行巡邏勤務時，在江南街一帶發現王男正在轎車內翻找物品，當場制伏逮捕歸案。

    內湖分局表示，近期接獲多起民眾報案，反映車內財物遭竊。警方勘查後發現，犯嫌王姓男子都是趁深夜車主未上鎖車門之際，徒手進入車內行竊，隨機取走零錢及小物。因其作案特徵明顯一致，警方隨即調閱沿線監視器，鎖定王男涉有重嫌。

    由於王男平時居無定所、行蹤不易掌握，分局立即成立專案小組，清查可能出沒熱區，並加強夜間巡邏密度。

    前日深夜，文德派出所員警羅祥軒、林俊佑執行巡邏勤務時，行經江南街一帶，發現一名男子於一部轎車內翻找物品，行跡可疑。員警當場制止並確認其身分，證實即為遭鎖定的王姓竊嫌。王男見情勢不妙試圖逃跑，仍遭員警迅速制伏並依竊盜現行犯逮捕。

    全案偵詢後，內湖分局依竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。警方再次提醒民眾，貴重財物務必隨身攜帶，下車務必確認車輛已上鎖，以免讓竊嫌有可趁之機。分局將持續加強社區巡邏與熱點查察，守護市民財產安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播