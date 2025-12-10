誰才是小三？交往7年的男友腳踏雙船 年薪48萬慘輸276萬元

高雄黃姓女子交往7年的男友腳踏雙船，還暪著她結婚生子。示意圖（資料照）

黃姓女子與交往7年的翁姓男子同居，她意外發現，翁男竟暪著她與從事移民業務的羅姓女子結婚，兩人還生下一子，黃女揮淚斬情根，但羅女不放過她，認為黃女分手前兩個月還跟黃男同居，侵害配偶權提告求償200萬元，法官認定羅女請求有理，判黃女應賠15萬元。

判決指出，從事自由業的黃姓女子，每個月收入大概3、4萬元，但她與翁姓男子於2015年交往後，兩人一起在前金區某豪宅租房同居；黃、翁交往7年後，2022年5月間，黃女意外發現，翁男竟暪著她與年薪276萬元、從事移民業務的羅女結婚，且婚後沒多久，羅女也懷有身孕。

黃女氣炸翻臉，要翁男說清楚要選誰，翁男選擇懷有身孕的羅女作為自己的歸屬，於是被黃女踢出家門，兩人也宣告分手；不過，黃、翁分手後，羅女不打算放過黃女，她提告指出，黃女自從得知翁男已婚後，仍與翁男同居長達兩個月時間，因此認定侵犯配偶權並害她受到精神痛苦，需尋求專業醫師治療，因此向黃女求償200萬元。

高雄地方法院審理時，黃女喊冤，直指自己才是受害者，她強調，2022年4月她先發現翁男疑似出軌，但當時翁男騙她說只有發生一夜情，是她約羅女出來對質時，才驚覺兩人已於同年3月結婚，且同年5月分手後，她就立即搬走，沒有侵害羅女的權益。

但法官根據羅女提供的豪宅監視器畫面，發現黃女直到2022年7月，還會出入前金區豪宅，顯見兩人仍有保持相當連絡，加上翁、羅兩人也已於今年1月離婚，因此認定黃女侵害羅女的配偶權，依侵害程度判她應賠15萬元，可上訴。

