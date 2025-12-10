為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    10分鐘驗出7種毒品 彰化毒品唾液快篩20天逮12毒駕

    2025/12/10 09:56 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局刑大副大隊長張安進（右）與幹部做毒品唾液篩檢模擬訓練。（圖由警方提供）

    彰化縣警局刑大副大隊長張安進（右）與幹部做毒品唾液篩檢模擬訓練。（圖由警方提供）

    全國警察機關20日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局20天來共查獲12件毒駕，移置保管汽車8輛、機車4輛；縣警局強調，目前使用毒品唾液快篩試劑有2種品牌，毒品唾液快篩試劑可在10分鐘內檢測出7種毒品反應。經快篩試劑檢測呈陽性者及拒測者，都依規定移置保管車輛，將「人和車分離」，以防止危險發生。

    鹿港警分局上月25日當街攔檢2名共乘轎車的印尼籍移工，經實施毒品唾液快篩呈陽性反應，這也是北彰化查獲首件毒駕案，員警更在車內起出安非他命等毒品，進一步清查2人都因毒品案遭通緝中。

    彰化縣警局強調，毒駕對社會安全威脅極大，處罰亦與酒駕相同，機車毒駕者可處1萬5000至9萬元罰鍰，汽車毒駕則為3萬至12萬元，並會當場扣車，駕照吊扣1至2年；若拒測更將面臨18萬元重罰、扣車與吊銷駕照，警方呼籲，毒品害己害人，切勿心存僥倖，並將持續強化執法力度，確保彰化交通環境安全。

    鹿港警方用唾液試劑查獲毒駕。（圖由警方提供）

    鹿港警方用唾液試劑查獲毒駕。（圖由警方提供）

    毒品唾液快篩試劑可在10分鐘內檢測出7種毒品反應。（圖由警方提供）

    毒品唾液快篩試劑可在10分鐘內檢測出7種毒品反應。（圖由警方提供）

