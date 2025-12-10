為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄某商圈理事長帶團赴中接受招待 涉反滲透法判決結果出爐

    2025/12/10 09:59 記者鮑建信／高雄報導
    商圈發展協會王姓理事長涉嫌違反反滲透法、正副總統選罷法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    商圈發展協會王姓理事長涉嫌違反反滲透法、正副總統選罷法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    高市某商圈發展協會王姓理事長帶團赴中國旅遊，接受落地招待，涉嫌意圖影響國內大選，被依違反反滲透法、正副總統選罷法等罪起訴，高等法院高雄分院上午宣判，仍然判決無罪。

    高雄地檢署指出，前年9月19日至25日，王姓理事長組團前往大陸交流，成員包含3名里長等共74名團員，抵達大陸後，參觀水立方、天壇、故宮博物院、司馬台長城、頤和園等景點，及參加社區基地、交流座談會，費用均由對岸招待。

    9月20日晚間，在北京天壇福宴餐廳舉辦歡迎晚宴，國台辦人員李勁松、張麗梅等人上台致詞，宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」的理念。此時，適逢國內大選，認為王等涉嫌違反反滲透法、正副總統選罷法等罪。

    高雄地院傳喚多位團員作證，有付團費約2萬元，餐敘上也沒有任何人討論政治，只有在歡迎晚宴上，與中國人士接觸，沒有提到有關台灣選舉，也未提及「兩岸一家親、九二共識」、藍白合、反對郭台銘、下架民進黨等內容，因此判決無罪。

    雄檢不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，尚未定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播