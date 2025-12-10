高雄某商圈理事長帶團赴中接受招待 涉反滲透法判決結果出爐

商圈發展協會王姓理事長涉嫌違反反滲透法、正副總統選罷法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

高市某商圈發展協會王姓理事長帶團赴中國旅遊，接受落地招待，涉嫌意圖影響國內大選，被依違反反滲透法、正副總統選罷法等罪起訴，高等法院高雄分院上午宣判，仍然判決無罪。

高雄地檢署指出，前年9月19日至25日，王姓理事長組團前往大陸交流，成員包含3名里長等共74名團員，抵達大陸後，參觀水立方、天壇、故宮博物院、司馬台長城、頤和園等景點，及參加社區基地、交流座談會，費用均由對岸招待。

請繼續往下閱讀...

9月20日晚間，在北京天壇福宴餐廳舉辦歡迎晚宴，國台辦人員李勁松、張麗梅等人上台致詞，宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」的理念。此時，適逢國內大選，認為王等涉嫌違反反滲透法、正副總統選罷法等罪。

高雄地院傳喚多位團員作證，有付團費約2萬元，餐敘上也沒有任何人討論政治，只有在歡迎晚宴上，與中國人士接觸，沒有提到有關台灣選舉，也未提及「兩岸一家親、九二共識」、藍白合、反對郭台銘、下架民進黨等內容，因此判決無罪。

雄檢不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，尚未定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法