惡男KTV尋仇仍繼續飲酒作樂 檢依殺人未遂起訴、請從重量刑

23歲林姓、24歲傅姓男子於去年底在中壢某KTV六樓包廂喝酒，獲悉有宿怨、綽號「白猪」男子在8樓包廂喝酒，兩人遂前往8樓包廂尋釁，不料未見「白猪」在該包廂中，竟與吳姓、鄒姓男子發生爭執，兩人除持摺疊刀恐嚇外，林還將吳、鄒兩人刺成重傷，檢方依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將兩人起訴，認定林姓男子行兇後仍繼續飲酒作樂，惡行重大，請從重量刑。

林姓、傅姓男子於去年12月29日凌晨，與周姓、杜姓友人在中壢某KTV六樓包廂喝酒，獲悉有宿怨、獲悉綽號「白猪」男子在8樓包廂喝酒，兩人遂前往8樓包廂，2人到達包廂發現白豬不在場，各自拿出預摺疊刀，朝吳姓、鄒姓男子揮舞叫囂，並質問「白猪」之下落。

由於無法找到白豬，林姓男子竟持摺疊刀，捅刺鄒姓男子鎖骨、胸口及左手臂，致其受有左頸穿刺傷、創傷性血胸、創傷性氣胸、左鎖骨一處穿刺傷、左前胸壁2處各約3×3公分穿刺傷及左上臂約7×6公分開放性傷口。

林姓男子見吳姓男子在旁不及反應，又持摺疊刀朝吳左後背刺入，導致其左後背穿刺傷；鄒姓、吳姓男子送傷後逃往櫃檯，鄒因傷重倒地，經輾轉送往林口長庚醫院救治才救回一命，警方於清晨6點接獲民眾報案，在包廂內逮捕林姓、傅姓兩男。

檢方調查，林姓男子行兇時，傅姓男子僅持刀揮舞恫嚇，並未出手傷害人，是難認有何殺人未遂之犯行，但仍涉及恐嚇罪嫌；另林姓男子對鄒姓、吳姓男子行為涉及殺人未遂、傷害等罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。

