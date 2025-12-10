為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    忘記20萬現金藏舊長褲 警助倒立回收箱終於撈出

    2025/12/10 09:51 記者陳鳳麗／南投報導
    員警翻倒舊衣回收箱，開始找箱內衣褲。（埔里警方提供）

    員警翻倒舊衣回收箱，開始找箱內衣褲。（埔里警方提供）

    南投縣國姓鄉1鄉民向派出所報案，指他不小心把裝有20萬元現金的舊西裝褲，丟到舊衣回收箱。回收箱保管人員剛好到外縣市，徵得同意下，員警只好將回收箱倒立，拉出箱內衣褲，終於撈出西裝褲，也在褲袋內找到20萬元現金。

    南國姓鄉北山村魏姓村民，8日上午神情慌張的到埔里分局北山派出所報案，表示7日晚間7時左右，忘記舊西裝褲口袋內裝有新台幣20萬元，清除舊衣褲就一起丟到該村一座舊衣回收箱，擔心鉅額遭不明人士取走，趕緊報警尋求協助。

    保管該箱鑰匙的社團法人南投縣傷殘協進會李姓承辦人，因人在外地，無法即時到場，在不破壞箱鎖情形下，員警在粗心失主及路人人幫忙下，將回收箱翻轉180度倒置，一群人忙到汗流浹背，從投入口逐件翻找，最終在底層成功拉出西裝褲，也在褲袋內尋回現金，魏姓村民對員警再三稱謝。

    埔里警分局提醒民眾，丟棄舊衣或資源回收物，最好能先檢查一次，以免時間久了忘記有放貴重財物，等丟掉後猛然想起，不一定都能可以失而復得。

    北山派出所員警拉出ㄧ件件衣褲。（埔里警方提供）

    北山派出所員警拉出ㄧ件件衣褲。（埔里警方提供）

    兩名員警在西裝褲內掏找，一句「有錢喔」，終於找到魏姓男子的20萬元。（埔里警方提供）

    兩名員警在西裝褲內掏找，一句「有錢喔」，終於找到魏姓男子的20萬元。（埔里警方提供）

    魏姓男子找回20萬元，開心不已。（埔里警方提供）

    魏姓男子找回20萬元，開心不已。（埔里警方提供）

