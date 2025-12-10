獨家》次女長相習性迥異 養了10餘年驚覺綠帽罩頂

阮姓女子婚後外遇生下次女，其W姓丈夫在女兒出生後十餘年才發現這事怒提告侵權，台南地院判阮女須賠九十萬元給W男。（資料照，記者王俊忠攝）

W姓男子與阮姓女子2009年間結婚，婚後育有子女，但次女2014年出生後，長相、習性與W男及家族其他成員很不同。他們2018年離婚，後來他聽說妻子會「討客兄」，2024年底委請鑑定，確認次女與他無父女血緣關係，氣得大罵平白幫別人養了10餘年女兒，並向隱瞞此事的前妻提告求償。台南地院判前妻須賠90萬元。

W男主張，他與阮女婚後育有兩名孩子，次女在2014年出生，撫養次女成長過程，發現這女兒的五官、習性與他及其家族成員都不同；後來又聽人說妻子曾有外遇情事，他直到2024年底才委請鑑定與次女的DNA基因型別，鑑定報告明確排除他與次女有一親等的直系血親關係，可認定是妻子外遇其他男人所生。

W男痛陳妻子搞外遇、生下次女，甚至刻意隱瞞這事，使得他在次女出生後撫養10餘年才驚覺女兒不是他生的，阮女侵害他的配偶權情節重大、讓他蒙受極大精神痛苦，為此向前妻求償150萬元慰撫金。

由於阮女在法院開庭辯論時未到庭、也未提出任何陳述書狀。南院法官依民事訴訟法認定「阮女視同自認」，調查相關事證後認為W男的主張是真正的事實，男方求償有據。考量W男與阮女在2018年離婚後，協議由男方單獨監護撫養次女，直到2024年才知道次女不是W男所生，阮女侵權程度甚為嚴重，審酌雙方收入經濟等條件，判阮女須賠90萬元給前夫；此案還可上訴。

