要命！139線死亡彎道撞路樹重傷 50萬紅牌重機成廢鐵

市價50多萬元的大型重機幾乎全毀。（圖由警方提供）

差點晚7天回家！1名22歲男子7日騎乘新車要價50多萬元的紅牌大型重機，行經彰化縣芬園鄉139線「死亡彎道」時突然失控撞路樹，整個人噴飛撞擊路樹，重機幾乎全毀，男子一度昏迷無意識，經消防人員火速送醫搶救，終於從鬼門關前救回；這起事故連日來在網路上掀起熱烈討論，有網友問：「慢慢騎不行嗎？」更有人戲謔稱：「樹還好嗎？」警方已針對該起事故發生原因釐清中。

警方調查，這起事故發生在7日下午4點多，1輛大型重機行經芬園鄉139線「死亡彎道」時，突然直接朝路樹衝過去，並且連人帶車撞及路樹，22歲男騎士噴飛撞及樹幹後再倒臥路面，整輛車幾乎撞成廢鐵；消防局據報派員趕抵現場，男子一度昏迷無意識，立即對男子施以心肺復甦術急救，恢復心跳後火速送往彰化基督教醫院搶救，終於將男子從鬼門關前救回。

請繼續往下閱讀...

警方事後了解，該輛大型重機新車市價高達50餘萬元，不過整輛車幾乎撞成廢鐵，應難以修復；呼籲民眾騎車或開車行經139線應放慢車速以策安全。

大型重機撞擊路樹，男子噴飛撞路樹重傷。（圖由警方提供）

139線事故現場遺留車體零件。（圖由警方提供）

