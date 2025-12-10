為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    現金與手機誘女童奪初夜 惡男誣警逼供被打臉

    2025/12/10 07:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    陳姓男子以現金與手機誘女童奪初夜。（情境照）

    陳姓男子以現金與手機誘女童奪初夜。（情境照）

    新竹陳姓男子在臉書認識未滿14歲的女童小美，以1500元與SONY手機為代價，開車載她到海邊奪走初夜，事後陳男誣指警方威脅他才坦承犯案，然而法官發現他與女童對話有「真沒想到會拿走妳的第一次」、「妳第一次就這樣給我了」，成為犯案鐵證，新竹地院依與幼女有對價性交罪判刑3年10月。

    法官調查，去年9月陳男透過臉書認識未滿14歲的小美，雙方議妥以1500元及手機1支為性交代價後，陳男便開車載小美到新竹海邊，在後座接續性交得逞。事後小美因故向學校老師告知上情，父親憤而提告。

    事後檢警查出二人的對話，陳男說：「我真沒想到會拿走妳的第一次」、「妳第一次就這樣給我了」，成為他姦淫幼女的鐵證。

    法官審酌陳男明知小美是未滿14歲女童，竟不顧未成年人身心健康發展，為滿足其一己之性慾，而以手機、現金等財物為對價，對女童性交，嚴重戕害女童身心健全與人格發展，應嚴予譴責。

    陳男雖於警詢時坦承犯行，然於偵查、地院準備程序及審理程序中均改口否認犯行，聲稱警詢時所述是出於警員威脅與誘導才坦承，其筆錄無證據能力。

    然而對其行為造成女童傷害，亦未曾表達悔意或賠償之意，足見其犯後態度惡劣；小美與其父於地院審理程序中均到庭表示：希望法院從重量刑，最後法官依與幼女有對價性交罪判刑3年10月。

