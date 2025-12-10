為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    勒令退伍！ 醫務兵營區吸毒 寢室安檢交出喪屍菸彈

    2025/12/10 07:21 記者鮑建信／高雄報導
    蔡姓阿兵哥涉嫌攜帶喪屍菸彈進入營區，被橋頭地院依違反毒品危害防制條例判罪。（記者鮑建信攝）

    蔡姓阿兵哥涉嫌攜帶喪屍菸彈進入營區，被橋頭地院依違反毒品危害防制條例判罪。（記者鮑建信攝）

    陸軍第8軍團蔡姓醫務兵，涉嫌攜帶2級毒品喪屍菸彈進入營區，被單位臨行安檢查獲送辦，被橋頭地院依違反毒品危害防制條例，判處拘役40天，得易科罰金。

    據了解，被告蔡男在2023年10月12日入伍，為陸軍第8軍團第4地區支援指揮部衛生營第2連上兵醫務兵。今年5月21日凌晨4點多，以LINE向年籍不詳賣家，約定以每顆3000元價格，且買5送1，購買含有第2級毒品依托咪酯菸彈6顆，並在高雄市大社區某處大樓為交易。

    同月22日下午4點多，連部實施例行安檢勤務，在蔡男寢室搜查時，他自行將放置在個人隨身包內電子菸主機、喪屍菸彈3顆等物交出，並配合採取尿液送驗，確有毒品反應，報請憲兵隊調查後，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官審酌蔡坦承不諱，自行交出毒品，依違反毒品危害防制條例，判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。蔡男已在今年8月16日被勒令退伍。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播