    首頁 > 社會

    高雄今年16起山難1死 全國首創即時搜救定位軌跡

    2025/12/10 00:14 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市消防局提升山域搜救效能。（市府提供）

    高雄市消防局提升山域搜救效能。（市府提供）

    高雄市今年以來發生16起山難事故，造成1死10傷，消防局全國首創引進即時山難搜救定位及軌跡傳輸設備，並導入無人機偵搜能力，提升山域搜救效能。

    市府統計，16起山難事故造成1人死亡、10人受傷、1人體力不支、1人受困、2人失聯、1人迷途，以南橫三山、中央山脈南二段、玉山後四峰最多，發生原因大多是民眾高山症、體力不支、受傷。

    消防局全國首創引進即時山難搜救定位及軌跡傳輸設備，藉由低軌道銥衛星通訊服務形成一套完整追蹤定位通訊系統，在通訊不佳山區執行消防勤務時，可即時定位位置並記錄航跡，除可即時掌握搜救進度外，更能保障救災人員安全，並提升搜救效率。

    消防局也擴大辦理山域事故救援訓練，包括溪谷救援和繩索技術專業訓練、雪地山域事故救援訓練等，強化山域事故救援能力，有效縮短人命救援時效。

    此外，現有48台無人機配置各大隊，消防局也導入無人機偵搜能力，搭配人力搜救，透過陸空分進合擊，提升山域搜救效能。

    消防局提醒民眾登山出發前應將目的地、路線、預計返回時間告知家人或友人；並攜帶充足電量手機、行動電源，了解山區訊號盲區位置；準備合適裝備，如保暖衣物、照明工具、急救用品；注意天氣預報，避免在惡劣天候下入山；避免單獨入山，同行可互相照應，遇緊急狀況更易求援。

