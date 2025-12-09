詐騙案多如數位幽靈 林志潔：拒絕小紅書享「法外特權」

陽明交大法律學者林志潔。（記者洪美秀翻攝）

台灣宣布對中國APP小紅書祭出1年「限流」政策，陽明交大法律學者林志潔認為，有年輕族群認為這是言論自由受限、台灣會不會走向網路圍牆；但也有很多家長及詐騙受害者拍手叫好，認為小紅書是「詐騙集散地」早就該處理。她認為小紅書有如「數位幽靈」，台灣是法治國家，拒絕小紅書享「法外特權」。

林志潔說，小紅書在台灣有超過300萬用戶，卻沒有公司、沒有法律代理人，是一個「數位幽靈」。這2年相關詐騙案件高達1706件，金額超過2.48億元，卻因平台不配合調查，幾乎難以偵破。政府資安檢測15項指標，小紅書「全部不合格」，被發現過度蒐集通訊錄與生物特徵，資料回傳境外伺服器。這已經不是「好不好用」的問題，而是台灣公權力能不能保護受害者？

請繼續往下閱讀...

她說，我們要不要拿個資與國安當賭注？這次內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動機制是先給1年觀察期，要求小紅書落地納管、配合法規、建立防詐與資安機制；1年後若仍拒絕法遵，才會啟動封鎖。這不是哪個官員一句話就拍板，而是有明確法律依據，且必須遵守比例原則的行政作為。言論自由保障的是人民說話的權利，但「不保障詐騙集團騙錢」的權利，更不保障跨國平台在台灣賺流量、卻拒絕守法的「法外特權」。

她說，真正的問題不是「要不要翻牆」，而是面對資安零分、拒絕配合法律、又深度觸及年輕世代的平台，台灣應要思考用法律思維與數據，判斷什麼才是對台灣更安全的選擇。

