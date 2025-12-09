為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕男開車撞進倒垃圾人群 波及多輛汽機車逾4人傷

    2025/12/09 23:05 記者吳昇儒／基隆報導
    陳男駕賓士車衝進倒垃圾的人群中，造成多人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    陳男駕賓士車衝進倒垃圾的人群中，造成多人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    32歲陳姓男子今日晚間6時37分駕車行經基隆市南榮路時，疑因吸食毒品，神智不清，撞上正在倒垃圾的民眾及環保局人員，造成多名人員受傷。警方在肇事的賓士車內，起出「喪屍煙彈」，且經毒品快篩後，確認為陽性。警詢後，將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪，移送法辦。警方也在場進行採證，以利被害者後續求償。

    警方調查，陳姓男子案發時駕駛賓士車行經南榮路一帶時，突然衝撞路旁的垃圾車，導致馬姓清潔隊員、陳姓保全、陳姓騎士及一名路人遭到撞擊，所幸送醫救治後，無生命危險。

    警方到場後，在現場發現依托咪酯「喪屍煙彈」1顆，且陳男意識不清，隨即予以毒品快篩及酒測，結果毒品快篩呈陽性，酒測值為0；確認陳男有毒駕的情形，當場以公共危險現行犯將其逮捕，帶回偵辦，另也在其身上起出含「喪屍煙彈」的主機一組。

    現場共造成2輛汽車及3輛機車、環保局的垃圾車及小貨車毀損，共有4人就醫，另有多名倒垃圾的路人遭受波及。警詢後，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    路旁的機車慘遭撞毀。（記者吳昇儒攝）

    路旁的機車慘遭撞毀。（記者吳昇儒攝）

    撞擊力道猛烈，導致路旁車輛嚴重受損。（記者吳昇儒攝）

    撞擊力道猛烈，導致路旁車輛嚴重受損。（記者吳昇儒攝）

    現場找出喪屍煙彈。（記者吳昇儒翻攝）

    現場找出喪屍煙彈。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播