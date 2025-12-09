毒駕男開車撞進倒垃圾人群 波及多輛汽機車逾4人傷

陳男駕賓士車衝進倒垃圾的人群中，造成多人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

32歲陳姓男子今日晚間6時37分駕車行經基隆市南榮路時，疑因吸食毒品，神智不清，撞上正在倒垃圾的民眾及環保局人員，造成多名人員受傷。警方在肇事的賓士車內，起出「喪屍煙彈」，且經毒品快篩後，確認為陽性。警詢後，將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪，移送法辦。警方也在場進行採證，以利被害者後續求償。

警方調查，陳姓男子案發時駕駛賓士車行經南榮路一帶時，突然衝撞路旁的垃圾車，導致馬姓清潔隊員、陳姓保全、陳姓騎士及一名路人遭到撞擊，所幸送醫救治後，無生命危險。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，在現場發現依托咪酯「喪屍煙彈」1顆，且陳男意識不清，隨即予以毒品快篩及酒測，結果毒品快篩呈陽性，酒測值為0；確認陳男有毒駕的情形，當場以公共危險現行犯將其逮捕，帶回偵辦，另也在其身上起出含「喪屍煙彈」的主機一組。

現場共造成2輛汽車及3輛機車、環保局的垃圾車及小貨車毀損，共有4人就醫，另有多名倒垃圾的路人遭受波及。警詢後，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

路旁的機車慘遭撞毀。（記者吳昇儒攝）

撞擊力道猛烈，導致路旁車輛嚴重受損。（記者吳昇儒攝）

現場找出喪屍煙彈。（記者吳昇儒翻攝）

