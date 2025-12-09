疑延遲折返找人!新北退休校長山難 領隊改列被告

圖為郭姓退休校長遺體吊掛下山情形。（資料照）

新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰罹難，案情急轉直下，橋頭地檢署今天（9日）首度傳喚蔡姓領隊釐清案情，偵訊後下令10萬交保，並正式改列被告，追究有無過失致死或遺棄致死等刑責。

據了解，62歲郭姓退休校長與友人等共7人，11月27日攀爬挑戰玉山後四峰，從東小南山往鹿山前進玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上，一行人退回圓峰山屋等郭男，卻未見蹤影，不料就此失聯，趕緊通報搜救。

12月1日清晨6點多，郭男失聯第4天，有山友在距離圓峰山屋1.2公里處三叉峰下方約20公尺處，發現他倒臥樹叢旁，已明顯死亡，後由空勤總隊將遺體吊掛下山，並經警方報請橋頭地檢署相驗。

承辦檢察官日前會同法醫複驗，採集內臟等器官送驗，以便確認心臟衰竭或身體失溫導致死亡等疑點，驗畢後簽發死亡證明書，遺體交由家屬領回。

檢警人員調查，郭男並未迷路或墜落山谷，而是被人發現陳屍在路旁草叢，蔡姓領隊等人抵達山屋後，疑似延遲2個小時始折返找人未果，錯失救人時機，認為有必要釐清疑點。

今天上午，檢方首度傳喚蔡男到案說明後，准予10萬元交保候傳，並正式改列被告。據悉，蔡男應訊時，矢口否認有延誤救援行動。

辦案人員調查，郭姓校長此次登山行程為期3日，花費7000元，蔡姓領隊有義務注意他的安全，案情後續發展，備受矚目。

「玉山後四峰」是百岳熱門路線之一，山友需具備一定體能和路徑判別技術，才有辦法順利完成該登山行程；此路線一般以海拔3694公尺的圓峰山屋為基地，進行放射性攀登，屬於步道難度分級第4級，四座百岳分別為十峻之一的玉山南峰、東小南山、南玉山、最鳥百岳的鹿山；因該區域位處高海拔，其步道地形與植被條件偶有雷同，路感不佳的山友常有錯判路徑情況，另外也有未能掌握登山進程，導致遲歸、摸黑及迷途等山域事故。

