    首頁 > 社會

    地主想拆廟種田 美濃伯公遭丟蛇、噴黑漆

    2025/12/09 19:35 記者蘇福男／高雄報導
    伯公被丟蛇、放死雞，牌位並被噴黑漆、潑灑機油。（警方提供）

    伯公被丟蛇、放死雞，牌位並被噴黑漆、潑灑機油。（警方提供）

    土地公在美濃客庄又稱為「伯公」，是客家族群最重要、最普遍的守護神，但美濃德興里有一座逾70年歷史的伯公廟，近來卻因地主想要拆廟種田，對伯公丟蛇、放死雞，並噴黑漆、潑灑機油，褻瀆神明的脫序行徑，引發人神共憤，旗山警分局依《社會秩序維護法》通知涉案人到案說明。

    美濃區中正路二段巷內一座土地公廟，12月3日傍晚遭人潑灑機油，造成廟體受污，旗山分局中壇派出所於4日下午6點多接獲民眾報案後，立即派員前往處置，後續依社維法第68條第2款「滋擾公共場所」規定，依法通知涉案86歲老翁到案說明，由於土地公廟所有權狀況尚未確認，警方先行依社維法處置，並啟動後續調查程序。

    旗山分局說明，員警在現場除蒐集相關事證外，也同步向報案人及行為人說明可循的法律途徑，包含民事請求與行政機關協調等方式，並明確勸戒不得再以私力救濟方式處理爭議，以免觸法。

    高市府民政局表示，鄉間農地有為數不少未登記土地公廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議其他信眾與地主妥善協調，可請神明另外安置他處，以避免紛爭。

    美濃德興里這座逾70年歷史的伯公廟，近來因地主想要拆廟種田，對伯公丟蛇、放死雞，並噴黑漆、潑灑機油，褻瀆神明的脫序行徑，引發人神共憤。（警方提供）

    美濃德興里這座逾70年歷史的伯公廟，近來因地主想要拆廟種田，對伯公丟蛇、放死雞，並噴黑漆、潑灑機油，褻瀆神明的脫序行徑，引發人神共憤。（警方提供）

    圖
    圖
    社會今日熱門
