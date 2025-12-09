一頓「夏慕尼」刷了快7萬 欠債女喊盜刷又改口吃誣告罪

林女將信用卡交男子在夏慕尼刷近7萬，卻報案稱遭盜刷被判誣告拘役30日。（翻攝官網）

林姓女子的信用卡在夏慕尼鐵板燒一餐被刷了快7萬，一開始還向銀行確認是本人消費，卻又跑到警局報案稱信用卡遭盜刷，台南地方法院依未指定犯人誣告罪判她拘役30日，可易科罰金。

林女去年12月在台南全家和順店與一名身分不詳男子商談債務整合，當場把自己申辦的第一銀行信用卡交給男子使用，男子隨後到夏慕尼鐵板燒台南公園南店刷卡消費6萬9664元，第一銀行來電確認是否為本人交易時，林女也親口回答是，店家開立的簽單則由她親自簽名。

不過，林女今年1月25日下午又前往台南市警五分局立人派出所報案，改口指稱信用卡在夏慕尼遭人盜刷6萬9664元，請警方偵辦不特定人士涉犯偽造文書等罪。直到今年5月6日，她在同一派出所再度製作筆錄時，才坦承曾把信用卡交給身分不詳男子使用，整起一頓鐵板燒刷近7萬元、事後又喊盜刷的經過才被釐清。

林女在法院審理時辯稱，第一次報案是思緒混亂下做出的指述，自己後來想回警局更改筆錄，否認有誣告犯意，但法官認為主觀上已有誣告故意，把高額餐飲消費改說成盜刷，不只浪費司法資源，也讓不特定對象面臨被追查、受刑事處分的風險，因此判處拘役30日，可易科罰金。

夏慕尼新香榭鐵板燒是王品集團在2005年創立的品牌，平均消費約在1500元左右，是高CP值的鐵板燒。店名取自法國阿爾卑斯山名勝「夏慕尼·白朗峰」小鎮，象徵攀登高峰，王品藉這個名稱包裝成中高價位、適合約會與慶祝的精緻餐廳，成為集團代表性品牌。

