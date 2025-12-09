嘉市校園防詐小尖兵報到 「數位偵探遊戲」教學子識破詐騙手法

嘉市警局攜手各界舉行「校園防詐小尖兵」全員到齊記者會。（嘉市政府提供）

為防堵詐欺犯罪危害，嘉義市在校園推動「防詐小尖兵」計畫，以專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每位學子認識防詐知識，進而提醒爸媽、阿公阿嬤甚至鄰里社區，降低詐騙受害事件，今天市警局攜手各界舉行防詐小尖兵全員到齊記者會，現場透過「數位偵探遊戲」教學子識破詐騙手法。

市長黃敏惠、議長陳姿妏、市警局長陳明志與街舞舞團「築夢者」哈利、嘉義出身的「美秀集團」冠佑等人齊聚市警局一樓中庭，與各級學校校長及警察人員誓師響應「打擊詐騙，人人有責」，一起攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。

現場警局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，讓學子透過遊戲識破詐騙手法，進而把防詐知識從教室帶回家，提醒爸媽、阿公阿嬤，再帶進整個鄰里社區。

黃敏惠表示，「防詐小尖兵」計畫整合學校、教育部校外會、各類社團、網路資源，並走入社區里鄰，共同推動「識詐、打詐、防詐」觀念。她也呼籲大眾從自身做起，面對可能的詐騙陷阱時要「先問清楚再說」，並邀請市民一起成為防詐小尖兵，共同阻斷詐騙機會，保護身邊的人不再受騙。

陳明志說，活動以嘉市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每位學子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開，特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識。

嘉義市長黃敏惠（坐者左二）與學子一同體驗「數位偵探遊戲」識破詐騙手法。（嘉市政府提供）

嘉義出身的「美秀集團」冠佑（右二）出席嘉義市「校園防詐小尖兵」全員到齊記者會。（嘉市政府提供）

