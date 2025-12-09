陳歐珀涉詐助理費被訴獲交保 檢抗告疑逃亡遭駁回確定

陳歐珀11月24日獲台北地院裁定500萬元交保、限制出境、住居並配戴電子腳鐶施以科技監控。（資料照）

前立委陳歐珀涉詐領助理費411萬元，遭台北地檢署依貪污罪起訴，求刑24年2月，台北地院審理後裁定陳獲500萬元交保、限制出境、住居並配戴電子腳鐶施以科技監控，檢方抗告指陳在高虹安案爆發時，有干擾助理、證人及滅證舉動，且有逃亡之虞，不過，高等法院認定陳無羈押必要，駁回抗告確定。

高院承審抗告案的合議庭法官，恰巧也是承審高虹安涉貪案的受命法官郭豫珍等3位法官，裁定書指出，案件既經檢察官偵查提起公訴，一審於8月間裁定羈押3月並禁止接見通信，且相關人證、物證已獲得相當程度保全，認為已無羈押必要，應認定偵查已完備，如果依檢察官的抗告意旨，無異於審理中聲請詰問證人的被告均有串證之虞，涉犯重罪的被告即有逃亡的可能，豈非凡是聲請詰問證人的被告均應予以羈押。

裁定認定，陳歐珀犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，既經一審詳細論述並採行全面的替代處分，檢方抗告對於一審的裁量並未具體指述有何裁量失當或違法，不足以撤銷原裁定，因此駁回抗告確定。

台北地檢署指稱，陳歐珀自2012年2月1日至2022年11月30日間浮報多名公費助理薪資，作為辦公室零用金或供陳歐珀夫婦使用，共詐領新台幣411萬多元，此外，陳歐珀另收受業者賄款。

北檢依貪污治罪條例的利用職務詐取財物等罪起訴陳歐珀等人，並求處陳24年2月徒刑，併科罰金500萬元。台北地院合議庭裁定陳以500萬元交保，限制出境、出海，另配戴電子腳環及個案手機，不得與同案被告、妻子徐慧諭有任何探詢案情，或任何接觸、騷擾、恐嚇證人等行為。

北檢不服，抗告指出，陳歐珀曾於高虹安案件爆發時，叮嚀當時的王姓助理「妳要保護我，我才能保護妳」，共犯徐慧諭等人也交代王姓助理銷毀國會零用金帳本的EXCEL電子檔，但北院竟認無勾串證人之虞。此外，陳歐珀深具財力及政商人脈，加上涉犯重罪，有逃亡之虞，應予羈押。

